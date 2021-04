Schuimfeestje in de badkamer: met deze mousses wordt smeren een pretje

Waaraan denk je spontaan wanneer je het woord mousse leest? Het dessert, dat met choco- begint? Het niet zo correct Nederlandse woord voor het luchtige, maar stevige materiaal waaruit onder meer speelgoedballen worden gemaakt? Het witte goedje dat krullen verstevigt als je met de krultang aan de slag gaat?

De beautywereld gebruikt mousse tegenwoordig om een hippe textuur voor verzorgingsproducten te benoemen. Ook schuim is trendy en is ongeveer hetzelfde als mousse, maar (doorsnee) nog net wat luchtiger.

Rituals maakte doucheschuim jaren geleden al ontzettend populair, maar daar blijft het niet bij. Er zijn ook bodylotions, aftersun en zonbescherming in moussevorm. En gezichtsreinigers natuurlijk.

Mousse en schuim smeren makkelijk uit, trekken snel in en voel je eens ingemasseerd (zo goed als) niet zitten. En ze hebben een hoge fun factor: even spuiten en je hebt een romig of luchtig schuimpje in handen. Meteen een goede verklaring waarom zonbescherming ook als mousse bestaat, voor zowel kinderen als volwassenen. Want de beste zonbescherming is die bescherming die je graag – en dus ook véél en vaak – smeert.

Echte schuimparty’s mogen jeugdnostalgie (of nog even wachten) zijn, met deze producten houd je alvast een verzorgende editie in de badkamer met je bubbel.

Wonderschuimpje

Kalmerende aftersun, hydraterend gezichtsserum, voedende bodylotion … Dit luchtige schuim is het allemaal én 100 % Belgisch.

Foam Tastic Things Hydrating Foam Serum, Skin by Dings, 40 euro

Micellair schuim

Je gezicht reinigen met dit schuim voelt aan alsof je het reinigt met een zacht wolkje. Zonder trekkerig gevoel achteraf.

DermatoClean Hyaluron Micellair Schuim, Eucerin, 14,90 euro

Douchebubbels

Slim: dit doucheschuim reinigt de huid én gaat een hele dag vieze geurtjes tegen dankzij zinkionen en inuline.

QC Deo Shower, Nannic, 12,95 euro, in het schoonheidsinstituut

Schudden voor gebruik

Deze mousse hydrateert en voedt dankzij onder meer amandelolie en trekt snel in, dus je kan zo je panty/skinny jeans aan.

Body Lotion Mousse Zeer Droge Huid, Nivea, 5,29 euro

Choco-mousse

Beschermt tegen uv A, uv B, infrarood en blauw licht (allemaal onderdeel van het zonnespectrum) én hydrateert de huid.

Tanning Mousse SPF30 van Collistar, 29,50 euro, bij Ici Paris XL

Bruine benen in een wip

Deze mousse geeft instant een afwasbaar kleurtje, na vier uur volgt een diepe kleur die enkele dagen blijft zitten.

Self Tan Mousse van TanOrganic, 45,90 euro, bij Ici Paris XL