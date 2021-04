De jury in het proces tegen ex-politieagent Derek Chauvin voor de dood van George Floyd heeft dinsdagavond een verdict bereikt: de twaalf juryleden bevonden de man schuldig over de hele lijn. Een strafmaat is er nog niet: daarover zal de rechter pas over acht weken beslissen. Vanuit alle hoeken stromen reacties binnen, onder meer vanuit de familie van George Floyd.