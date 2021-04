Herk FC krijgt kunstgrasveld

Met de aanleg van dit duurzaam kunstgrasveld komt er niet alleen capaciteitsuitbreiding voor Herk FC, maar is er nu ook de intentie tot een hechtere samenwerking met het Herkse jeugdvoetbal en andere Herkse voetbalclubs.Herk FC is al jaren één van de sterkhouders en meest stabiele voetbalclubs in 1ste provinciale. (22 seizoenen na elkaar)"Door onze samenwerking met het jeugdvoetbal JVGH en sinds de integratie van SC Donk (Herk FC B ) willen we in Herk-de-Stad doorgroeien naar één grote voetbalfamilie en onze jeugdvoetballers, naargelang hun niveau, de mogelijkheid bieden te blijven voetballen in eigen stad, hetzij bij onze beloften, A of B-ploeg", zo klinkt het. Sinds vorig seizoen is de familie nog uitgebreid met Herk FC futsal. Vanaf komend seizoen ook te bewonderen in de sporthal Herkules in Herk-de-Stad.