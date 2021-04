“Bezoekers hunkeren naar het normale”

Leopoldsburg

Als er in Leopoldsburg in de sociale sector beroep gedaan wordt op vrijwilligers, dan zijn Patrick Kuppens en zijn partner Conny Opdebeeck nooit veraf. Niet verwonderlijk dus, dat zij ondertussen ook in het vaccinatiecentrum Milshop aan de slag zijn.

“ Wij hebben niet geaarzeld om ons op te geven als vrijwilliger niettegenstaande wij wisten dat het voor een langere periode ging zijn. Onze gezamenlijke opvatting is immers dat je moet volhouden als je aan iets begint. Wij zijn beide gepensioneerd en onze binnenlandse uitstapjes plannen we dan ook in de week dat wij niet verwacht worden in het vaccinatiecentrum. Zo hopen wij ons steentje bij te dragen om dit virus zo vlug mogelijk de kop in te drukken. Het belangrijkste is dat wij daar allebei een goed gevoel bij hebben. Wij werken in dezelfde shiften en voelen ons nuttig met de toegewezen opdrachten. Het is hartverwarmend om van een ouder koppel te horen dat zij gelukkig zijn dat ze hun spuitje krijgen en terug kunnen hunkeren naar de normale tijden. Dankbare dorpsgenoten die niet meer zo goed te been zijn even helpen en begeleiden bij de aankomst of het vertrek; daar doen we het voor,” besluiten Conny en Patrick. Staf Boons