Voetbalicoon Petr Cech mengt zich tussen de woedende fans: “Ik ga dit regelen”

De fans van de twaalf stichtende leden van de Super League kwamen maandag en dinsdag massaal op straat om hun ongenoegen te uiten over de plannen. Bij Chelsea daagde ook ex-topkeeper Petr Cech op om de menigte te kalmeren.

Chelsea was de laatste Engelse clubs die dinsdagavond zijn kar keerde en uit de Super League stapte. Na Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal en Tottenham.

De fans van de Blues waren woest en dus kwam Petr Cech even spreken met de menigte. De Tsjechische doelman is een icoon van de club en momenteel adviseur in Londen. “Ik ga dit regelen”, riep hij naar zij die het konden horen. “Laat de bus door (Chelsea speelde dinsdagavond tegen Brighton, red.). Geef de mensen tijd.”

Met succes, want de fans van Chelsea maakten vervolgens plaats.

Toen de Chelsea-supporters vernamen dat hun club de staart had ingetrokken, barstte er een klein feestje los voor Stamford Bridge.