Derek Chauvin, de blanke ex-agent die dinsdagavond in het Amerikaanse Minneaoplis schuldig werd bevonden aan moord op George Floyd, weet pas over acht weken hoelang hij naar de gevangenis moet. Dan pas zal rechter Peter Cahill uitspraak doen over de strafmaat. Chauvin riskeert een maximumstraf van 40 jaar, al spelen een heleboel factoren nog een rol in de nabije toekomst van de man.