Erik Van Looy gaat na jaren opnieuw een film maken

Erik Van Looy (58) gaat nog eens een film draaien. De Antwerpse regisseur maakt opnieuw een thriller, die tegen 2023 in de zalen moet lopen. Over de inhoud en de cast wil hij nog niks vertellen.

Het is voor Van Looy meteen een comeback als filmmaker. Zijn laatste wapenfeit, De premier, liep vijf jaar geleden in de bioscoop. Met ruim 400.000 bezoekers was de film een behoorlijk groot succes, al konden de cijfers niet tippen aan die van De zaak alzheimer (2003) en Loft (2008), die meer dan een miljoen bezoekers konden lokken. Na zijn laatste film hield Van Looy zich uitsluitend bezig met de opnames van De slimste mens ter wereld.

(tove)