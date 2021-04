Elektriciteit, sanitair, afvoeren,... Er is een reden waarom de badkamer de moeilijkste kamer van een verbouwing is. “Daar komt zoveel samen en alles moet water- en vochtdicht zijn. Dat is even doorbijten”, zegt ‘Huis Gemaakt-jurylid’ Cerina Marchetta. En dat zullen de koppels geweten hebben.