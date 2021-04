Als het even meezit, kunnen we vanaf 8 mei opnieuw genieten van een hapje en een drankje op een terras. Maar tot hoe laat we daar kunnen blijven zitten, moet de politiek nog beslissen. Experts mikken op 20 uur als sluitingsuur, de horeca zelf op 23 uur. Ook 21.30 uur ligt als compromis op tafel. Andere knopen zijn wel al doorgehakt, onder andere met hoeveel we mogen tafelen.