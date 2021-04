Ria Schildermans (63) kreeg dinsdag vervroegd haar prik in het vaccinatiecentrum van Hasselt dankzij haar registratie in Qvax. — © Serge Minten

Hasselt

Al 1.368 Limburgers zijn via de nationale reservelijst Qvax uitgenodigd voor een vervroegde vaccinatie. Limburg is daarmee koploper in Vlaanderen. Van de 15 Limburgse vaccinatiecentra werken enkel de centra van Lommel, Peer, Beringen en Tongeren nog niet met Qvax.