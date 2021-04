LIVE. De Super League stort als een kaartenhuisje in elkaar, volg hier alle ontwikkelingen

Roberto De Zerbi, coach van het Italiaanse Sassuolo, heeft zich dinsdag uitgesproken als voorstander van een boycot van de Serie A-wedstrijd van woensdag tegen AC Milan. Hij wil zo protesteren tegen de Super League, waar Milan deel van uitmaakt.

"Ik heb geen zin om tegen Milan te spelen en heb dat ook duidelijk gemaakt aan het bestuur en mijn spelers", zei De Zerbi dinsdag. De voormalige Italiaanse international had het over een "staatsgreep". De Sassuolo-coach benadrukte wel dat zijn team de wedstrijd zal afwerken als de voorzitter dat opdraagt. "Een Super League oprichten met ploegen die zelf beslissen wie mag deelnemen, gaat in tegen alle logica in het voetbal", aldus nog De Zerbi. "Ik ben héél boos."