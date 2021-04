Ajay Mitchell was de absolute uitblinker. — © Serge Minten

EuroMillions League Basketball Bergen - Limburg United 75-78

In een echte thriller pakte Hubo Limburg United dinsdag een schitterende en verdiende zege op het veld van co-leider Bergen. Het koste heel veel zweet, maar na Antwerp Giants is dit de tweede stuntzege op rij van de ploeg van coach Sacha Massot. Melson scoorde de beslissende driepunter, maar de 18-jarige Ajay Mitchell was de absolute uitblinker.