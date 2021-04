Strandgangers filmen spectaculair natuurverschijnsel op zee: “Het werd plots pikdonker”

Inwoners van de kuststreek in de Thaise provincie Trat wisten dat er iets op til was toen het vrijdag “plots pikdonker” werd. Uit het niets ontstonden plots vier waterhozen op zee, die enkele minuten spectaculair water rond zich heen sproeiden om daarna weer spoorloos te verdwijnen. Waterhozen komen vaak voor in de regio, maar vier tegelijk is erg zeldzaam. “Het waren net een wervelende wolken die water spuwden”, aldus getuigen.