Man achter de hit “Total Eclipse of the Heart” overleden

Jim Steinman, een legende in de coulissen van de rock en pop, is op 73-jarige leeftijd overleden. Hij ontpopte zich tot een liedjesschrijver, platenproducer, arrangeur, pianist en zanger.

Tot zijn meest bekende exploten behoren “Bat out of Hell” van Meat Loaf dat één van de best verkochte albums ooit werd. Ook was hij de man achter de hit “Total Eclipse of the Heart” en alle albums van Bonnie Tyler.

Steinman werkte ook met Air Supply, Sisters of Mercy, Barry Manilow, Def Leppard, Barbra Streisand, Billy Squier, Celine Dion en zelfs Boyzone.

De musicus overleed maandag in Connecticut.

(thv)