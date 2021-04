Voor Yuma Suzuki was het meer dan waarschijnlijk de laatste training in STVV-shirt. — © Omer Tits

Vermits er geen play-offs meer op het menu staan in Haspengouw, sloot STVV dinsdag het seizoen 2020-2021 al af. Pas eind mei worden de spelers weer op het oefencomplex in de Sint-Jansstraat verwacht. Tot dan zijn de Kanaries te vinden in alle continenten: van Afrika over Oceanië tot in Amerika. Zes weken rust.