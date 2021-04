‘Visit Kinrooi’ kijkt uit naar de zomer

Aurelia en Rose-Marie voelen zich als een vis in het water in hun nieuwe kantoor van Visit Kinrooi, het vroegere VVV-Kinrooi, op het mooie Maasplein.

“Wat wil je, met zo’n schitterend zicht op jachthaven De Spaanjerd”, klinkt het enthousiast. “Vanaf nu tot eind oktober is ons kantoor trouwens dagelijks open: elke weekdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur. Op zaterdag zijn we er van 10 tot 14 uur en op zondag van 10 tot 15 uur. Laat de zomer -liefst coronavrij, natuurlijk- nu maar beginnen. We zijn er helemaal klaar voor.”