Werken Kloosterstraat

Men kan geen rioleringswerken uitvoeren zonder deze waterleiding te vernieuwen. Dat betekent dat de aannemer eerst in de richting van de Markt verdergaat, vooraleer hij de rioleringswerken in de Kloosterstraat kan uitvoeren. In die tussentijd zal de Watergroep de waterleiding in de Kloosterstraat vernieuwen, zodat men daarna zonder zorgen kan de rioleringswerken kan starten.