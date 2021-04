De Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) heeft tijdens een persconferentie een groot aantal versoepelingen aangekondigd. Zo verdwijnt de avondklok en kun je vanaf 28 april opnieuw genieten van een terrasje in Nederland, zij het met strikte voorwaarden. Nederland wil rond de zomer van de meeste maatregelen af. “Dit is geen gok, dit is een balanceeract.”