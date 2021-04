De politie werd dinsdag ingelicht over een aangetroffen obus in de omgeving van de Laambroekstraat in Zolder. Iemand met een metaaldetector had het oorlogstuig van 50 bij 20 centimeter gevonden in een weide nabij een bosweg, zo’n driehonderd meter van de bewoonde wereld af. Omdat er geen onmiddellijk gevaar was ruimt ontmijningsdienst Dovo het projectiel woensdag op. ppn