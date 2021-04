Sociaal huis Nieuwerkerken: online afspraak maken voortaan mogelijk, binnenkort ook snelloket

Via een afsprakenmodule op de gemeentelijke website kunnen inwoners voortaan zelf een afspraak maken met de gemeente- en OCMW-diensten. De klemtoon ligt op de dienst burgerzaken, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een eID of rijbewijs. Via enkele klikken kunnen inwoners zelf een gepast tijdstip kiezen en zo vermijden dat ze moeten wachten of aanschuiven. Voor de sociale dienst, de dienst vrije tijd en de dienst ruimtelijke ordening vraagt de gemeente wel om telefonisch een afspraak te maken, zodat de dossierbeheerder op de hoogte is en zich kan voorbereiden.

Verder maakte de gemeente werk van de herinrichting van het onthaal van het sociaal huis. Het schepencollege heeft een firma aangesteld die een ontwerp mag maken voor een vernieuwe onthaalzone, waar ook een snelloket zal worden voorzien.

