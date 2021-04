Kids ontdekken eigen talenten via Kind en Taal

Leopoldsburg

Via het gemeentelijk initiatief Taal en Talent en de vzw Kind en Taal konden de voorbije week 20 kinderen in 2 aparte bubbels op ontdekkingstocht naar de eigen talenten. “Het doel is het verbeteren van onderwijskansen bij kinderen via extra taal- en denkontwikkeling en opvoedingsondersteuning. Door de huidige beperkingen konden we maximaal 20 kinderen inschrijven voor dit weekprogramma dat afgestemd werd op kleuters van de 3de klas en leerlingen uit het 1ste en 2de leerjaar. Uiteraard was er tijd en buitenruimte voor sport en spel en we stuurden dagelijks foto’s en filmpjes door naar de ouders”, verduidelijkt Katrien Jansegers. Staf Boons