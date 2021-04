Al gaan de Nederlandse terrassen open, op café gaan zit er voor Belgen nog niet in

De terrassen gaan in ons land pas open op 8 mei, maar in Nederland is het volgende week al zo ver. Maar voor Belgen zit een pintje pakken over de grens er nog niet meteen in, tenzij je bereid bent om meer dan tien dagen in quarantaine te zitten.

In Nederland gaan de terrassen volgende week al open en dus klinkt het aanlokkelijk om eventjes over de grens te rijden om daar te genieten van een hapje en een drankje. Want Belgen die minder dan 48 uur in het buitenland zitten, moeten geen Passenger Locator Form invullen en dus is een test en quarantaine niet verplicht. “Maar zo simpel is het niet”, zegt Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum. “De niet-essentiële reizen zijn effectief opnieuw toegestaan, maar de mensen vergeten soms dat er in het buitenland ook nog maatregelen gelden”, aldus Stevens.

Wie Nederland binnen wil, moet namelijk onmiddellijk bij aankomst in (thuis)quarantaine en dat gedurende tien dagen. Na een negatieve coronatest op dag vijf kan die quarantaine verbroken worden. Maar het zal dus zeker vijf dagen duren voor je als Belg iets kan gaan eten of drinken op een terras.

OVERZICHT. We mogen weer reizen, maar waar gelden welke maatregelen?

Daarnaast zal je toch het PLF-document moeten invullen, aangezien je meer dan 48 uur in het buitenland bent geweest door de vijfdaagse quarantaine. Je zal dan ook een PCR-test moeten laten afnemen en in quarantaine moeten, aangezien Nederland rood kleurt op de kaart. Pas na een tweede test op dag zeven zal je uit quarantaine mogen. Een pintje drinken in Nederland zal dus gepaard gaan met in totaal minstens twaalf dagen quarantaine en verschillende coronatests.

(lto)