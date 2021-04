Simon Yates heeft de tweede rit in de Tour of the Alps gewonnen. De Brit van Team BikeExchange glipte op zo’n 25 kilometer van de meet mee in een ontsnapping met Nairo Quintana, Pavel Sivakov en Hugh Carthy. Yates was de sterkste voorin, liet zijn metgezellen achter en reed alleen naar de streep in Feichten im Kaunertal. Hij neemt ook de leiderstrui over van Gianni Moscon.