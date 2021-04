Venus Williams serveert lijn zonnecrèmes voor de lippen: “Onze lippen krijgen niet genoeg liefde”

De Amerikaanse tennisster Venus Williams (40) heeft met haar lifestylemerk EleVen by Venus Williams een collectie minerale zonnecrèmes uitgebracht. Die is recent uitgebreid met vier lippenbalsems met SFF-filter. “Want onze lippen krijgen niet genoeg liefde”, vindt ze.

De zogenoemde perfect form lip balms bedekken de lippen niet alleen met een van de vier kleurtjes naar keuze, ze beloven ook gehydrateerde lippen én bevatten een zonnefilter. Over de keuze voor een lippenbalsem met SPF-filter is Williams duidelijk. “Als je levensfilosofie inhoudt dat je je huid moet beschermen, dan moet je ook je lippen beschermen. Lippen krijgen niet genoeg liefde, echt niet”, zei ze in een interview met The cut.

Daarin wijdde ze uit over haar eigen relatie met zonnebrandcrème en hoe ze de producten vroeger overbodig vond. “Het is absoluut een mythe dat Afro-Amerikanen hun huid niet moeten insmeren tegen de zon. We moeten ze net zo goed beschermen als ieder ander met een andere huidskleur en achtergrond. Ik leerde die les pas zo’n vijf jaar geleden, dus heb ik me de eerste 35 jaar van mijn jaren blootgesteld aan de volle zon en dat zes of zeven dagen per week. Daar heb ik spijt van.”

De balsems met factor 15 zijn te koop voor 19 dollar per stuk via de officiële site. Dat is omgerekend zo’n 15,79 euro. Houd er wel rekening mee dat er extra taksen en transportkosten bijkomen als je de producten bestelt vanuit België.