Wouter Beke: “Gevangenen krijgen zo snel mogelijk hun vaccin”

Deze week worden in Vlaanderen 233.154 vaccins gezet en volgende week gaat het om 201.945 prikjes. Intussen zijn er in Vlaanderen 1,4 miljoen vaccins toegediend. Ruim 428.047 Vlamingen (6,5 procent) zijn ook al volledig ingeënt.

De komende weken (tot en met juni) kan Vlaanderen rekenen op zo’n 5,7 miljoen bevestigde leveringen. Het merendeel daarvan zijn Pfizer-vaccins (4,5 miljoen). Van Moderna zijn er 250.000 dosissen bevestigd, van AstraZeneca zo’n 900.000 en van Johnson Johnson 56.900. Volgens minister Beke zullen die aantallen “normaal gezien” nog toenemen. “De ambitie om tegen de Vlaamse feestdag van 11 juli elke volwassen Vlaming minstens één prikje te geven blijft haalbaar. Het zal op het scherp van de snee zijn, maar het is niet onmogelijk. Met de leverschema’s die we nu hebben, blijft het haalbaar”, aldus Beke.

Gevangenissen

Op dit moment krijgen de gevangenen van ouder van 65 en met onderliggende aandoeningen al hun vaccinatie. In juni, als fase 2 en dus de brede bevolking haar vaccins krijgt, zullen de rest van de gevangenisbevolking zo snel mogelijk hun prik krijgen. “We beschouwen gevangenissen als collectiviteiten”, zegt Beke.

Zijn kabinet wijst erop dat het ook gewoon een kwestie van logistiek is. Mobiele teams komen op basis van het aantal beschikbare vaccins langs in de gevangenissen. Dan houdt het steek om onmiddellijk het werk grondig te doen. Aan de andere kant betekent dat wel dat een veroordeelde van een jaar of dertig sneller gevaccineerd zal zijn dan een leeftijdsgenoot met een blanco strafblad. “Maar hen naar een vaccinatiecentrum sturen is natuurlijk geen optie”, klinkt het.

Bovendien zijn gevangenissen bezwaarlijk coronaproof te noemen. Door hun hele natuur zit veel volk op een kleine oppervlakte. De afgelopen maanden werden er zeventien uitbraken genoteerd in de gevangenissen. Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) pleit dan ook al langer voor een prioritaire vaccinatie. De dood van een jonge werknemer in de Gentse gevangenis aan corona en de bijhorende stakingsaanzegging van de cipiers brachten de zaak in een stroomversnelling.