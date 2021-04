Jelle Vanendert: “Ik voel mij klaar voor de Waalse klassiekers”

Vanendert haalde in de Waalse Pijl al een keer het podium. In 2018 moest hij op de Muur van Hoei alleen Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde voor zich dulden. Ook de voorbije twee edities toonde hij zich met een negende en twaalfde plek.

“Ik heb in deze wedstrijd altijd goeie resultaten gehaald, vanaf mijn eerste jaar bij de profs. Ik heb het voor de Muur van Hoei, waar ik vaak langskom op training. Vorig jaar werd ik twaalfde in een wat vreemde wedstrijd, zonder publiek door de gezondheidscrisis. En zo zal het ook dit jaar zijn. Het is echt anders als een gewone Pijl, met al die fans op de Muur van Hoei. Daarna rijd ik Luik-Bastenaken-Luik, die ik beschouw als de zwaarste wedstrijd van het jaar. Het is de laatste Ardense klassieker en de vermoeidheid speelt dan echt.”

Vanendert koos dit jaar (deels noodgedwongen) voor een alternatieve voorbereiding op zijn favoriete races. Zo startte hij voor het eerst in de Ronde van Vlaanderen (80e) en daarvoor in Gent-Wevelgem (opgave) en de E3 (88e). “Er wordt heel anders gekoerst en ik kwam op de Vlaamse wegen ervaring tekort. Mijn normale voorbereiding werd gewijzigd, onder meer door het wegvallen van sommige koersen in het zuiden. Ik heb meerdere stages afgewerkt in Altea, in Tenerife, in de Ardennen, dat samen met de wedstrijden in Vlaanderen. Ik denk dat dit de juiste keuze was om de Ardense klassiekers voor te bereiden: ik had wedstrijden met stress nodig, en dat hebben de Vlaamse races mij bezorgd.”