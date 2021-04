Elise Mertens neemt vlot maat van Lara Arruabarrena in Istanboel

In de volgende ronde, de achtste finales, kijkt Mertens de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 86) in de ogen. Zij ontdeed zich op maandag al van Nuria Parrizas-Diaz (WTA 161), een andere Spaanse tennisster die doorstoomde naar de hoofdtabel via de kwalificaties.

Mertens, het eerste reekshoofd in Istanboel, is bezig aan haar tweede graveltoernooi van het seizoen. Twee weken geleden ging ze er in haar seizoensopener op de ondergrond in het Amerikaanse Charleston meteen uit tegen de Française Alize Cornet (WTA 59).