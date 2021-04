“Al meer dan 3,3 miljoen vaccins geleverd aan ons land”

In België zijn tot en met 18 april meer dan 3,3 miljoen vaccins geleverd. Deze week worden nog eens zo’n 400.000 doses verwacht waardoor de kaap van vier miljoen coronavaccins in zicht komt.

Tot en met 18 april werden exact 3.385.305 vaccins aan ons land geleverd. Pfizer/BioNTech spant nog steeds de kroon met 2.109.705 doses, gevolgd door AstraZeneca (904.800), Moderna (334.800) en Johnson & Johnson (36.000). Dat blijkt dinsdag uit de wekelijkse update van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Bijna alle dosissen werden reeds verdeeld over de verschillende gemeenschappen en gewesten. Vlaanderen kreeg in totaal reeds 1.939.410 doses, Wallonië 1.052.285 en Brussel 351.185. De Duitstalige gemeenschap, ten slotte, ontving tot nog toe 25.295 vaccins. Het totaalcijfer verschilt lichtjes van het totaal aantal ontvangen vaccins, omdat er in een strategische reserve van zowat 11.000 doses wordt voorzien en er ook vaccins aan de kant worden gehouden voor het leger (5.200) en klinisch onderzoek (1.170).

In de wekelijkse update geeft het FAGG ook een stand van zaken over het aantal geleverde en bestelde naalden en spuiten. Voor het voorbereiden van de injectie werden tot nu toe alle 2,15 miljoen spuiten geleverd, voor de naalden beschikt België over 3,4 miljoen van de bestelde 4 miljoen exemplaren. Voor het toedienen van de injectie heeft ons land momenteel ruim 24,3 miljoen spuiten en 21,5 miljoen naalden ontvangen. Eind deze maand worden van beide nog ruim 5 miljoen exemplaren verwacht.