De aanstelling van voorlopig bewindvoerster Annemie Moens in de zaak Let’s Go Urban in februari is “ontoelaatbaar en nietig”. Dat pleitte advocaat Joris Vercraeye dinsdagochtend voor de ondernemingsrechtbank in Tongeren. Daar werd het verzet van Sihame El Kaouakibi tegen de aanstelling van de bewindvoerder behandeld.