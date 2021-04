OPROEP. Ben jij (terug) aan het skeeleren?

LEES OOK. Genk en Hasselt krijgen eerste 90 kilometer lange skeelerroute van Vlaanderen

Nu de fitnesscentra nog steeds gesloten zijn en ook heel wat andere sporten niet mogen, worden massaal de skeelers of inline skates aangebonden. Mede dankzij de lockdown is de hype uit de jaren negentig weer helemaal terug. De ideale work-out in openlucht, én coronaproof. Een maand geleden opende de populaire skeelerroute in Genk, maar ook elders in Limburg wordt massaal geskeelerd. Ben of ken iemand die houdt van skeeleren? Trek je alleen op pad of ga je rollen samen met je vrienden of vriendinnen? Laat het ons hier weten.

(hdb)