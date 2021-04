Tieners Kids Café Plus maken hilarische Corona Time Movie

Hilarisch werk met verschijningen en scripts van Sem, Mathias, Kyara, Lotte, Jilko, Ian, Niels en Tibe in samenwerking met cameraman Johan en assistente Maike. Onder de noemer Kids Café Plus ontmoeten tieners van het 1ste tot 3de middelbaar elkaar buiten aan Jeugdhuis De Stip, voorlopig nog met een maximum van 10 en met begeleiding. Na de verplichte break sinds oktober werd in februari terug gestart. Zoals de jongere Kids Cafeejers gingen ook zij nog eens graag aan de slag met video. Kalender en foto's making off: www.jeugdraadham.be