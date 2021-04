“Waalse onderaannemer AstraZeneca niet de schuldige van leveringsproblemen”

Dat moet blijken uit de verslagen die het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en Italiaanse, Nederlandse, Spaanse en Europese ambtenaren opstelden van hun controles van enkele sites waar het vaccin geproduceerd wordt. Knack kon de hand op de inspectieverslagen leggen en nam ze samen met de nieuwssite Politico door.

Sinds midden januari blijkt het Brits-Zweedse farmabedrijf veel minder vaccins tegen COVID-19 te kunnen leveren dan het contractueel overeengekomen is met de Europese Unie. In het hele eerste kwartaal werden ongeveer 30 miljoen dosissen geleverd, terwijl dat er 100 miljoen hadden moeten zijn. In het tweede kwartaal belooft het bedrijf 70 miljoen dosissen te zullen bezorgen. Tegen de zomer zouden er zo alles samen 100 miljoen geleverd moeten zijn, een derde van de 300 miljoen waartoe AstraZeneca zich geëngageerd heeft.

Uit de inspectieverslagen die Knack en Politico konden inkijken, blijkt dat AstraZeneca zijn beloftes niet kan nakomen wegens een gebrek aan bestanddelen. Zelfs een aanzienlijke hoeveelheid die vanuit de Verenigde Staten werd gestuurd, kon het euvel vooralsnog niet verhelpen. Aan Henogen in Seneffe zal het alvast niet gelegen hebben. Volgens de inspectieverslagen deed de onderaannemer van AstraZeneca wat het kon. “Henogen komt zijn contractuele verplichtingen met AstraZeneca na. Meer inspanningen kunnen we niet van het bedrijf verwachten”, klinkt het. Wel werd de Nederlandse Halix-fabriek in Leiden geplaagd door productieproblemen. Volgens een Europese verantwoordelijke zou Halix helemaal niet klaar geweest zijn om de vereiste bestanddelen te leveren.

De Amerikaanse dosissen, afkomstig van bij onderaannemer Catalent in de staat Maryland, zouden op een bepaald moment goed geweest zijn voor meer dan de helft van wat AstraZeneca aan de EU kon leveren. Zo speelde de VS een grotere rol in de vaccinvoorziening van de EU dan tot nog toe werd aangenomen. De documenten lijken zo ook eerdere uitspraken van Europese Raadsvoorzitter Charles Michel te weerleggen. Hij schreef einde maart in een veelbesproken nieuwsbrief dat zowel het Verenigd Koninkrijk als de VS “een compleet uitvoerverbod hanteert voor vaccins of vaccinbestanddelen die op hun grondgebied worden geproduceerd”.

Voor het VK blijkt die bewering wel te kloppen. De EU heeft “niets” aan bestanddelen ontvangen uit de AstraZeneca-vestigingen op Britse bodem, staat in de inspectieverslagen.