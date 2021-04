Dit worden de nieuwe gezichten van ‘Vlaanderen vakantieland’

De drie reporters die Vlaanderen zullen rondreizen in het nieuwe seizoen van Vlaanderen vakantieland zijn bekend. Maureen Vanherberghen, Laura Govaerts en Soe Nsuki treden vanaf 1 mei in de voetsporen van Saartje Vandendriessche en co., acht weken lang.

Dat oude getrouwen zoals Saartje Vandendriessche, Katja Retsin en Ben Roelants niet meer te zien zouden zijn in het nieuwe seizoen van Vlaanderen vakantieland, maakte VRT begin dit jaar al bekend. Vanmiddag losten ze welke drie reporters in hun voetsporen zullen treden. Dat zijn MNM-dj Laura Govaerts (26), Helden­-actrice Maureen Vanherberghen (33) en stand-upcomedian Soe Nsuki (32).

Anders dan we van het programma gewoon zijn, zullen de nieuwe afleveringen van het reportagemagazine slechts vijftien minuten duren en zich enkel in Vlaanderen afspelen. Bovendien zullen ze telkens rond een bepaald thema draaien. Dat kan iets heel concreets zijn zoals ‘water’, of iets abstracters zoals ‘wereldberoemd’. Vanherberghen en Govaerts zullen er telkens met een bekende Vlaming op uit trekken om verschillende activiteiten te beleven binnen dat thema. Wanneer het over literatuur gaat, zal Govaerts bijvoorbeeld met Danira Boukhriss naar het Antwerpse Schoonselhof trekken, waar de graven van bekende schrijvers staan.

Soe Nsuki sluit elke aflevering af met een vlog, getiteld SOE-gesties. Op kruissnelheid tipt zij nog vier locaties die een bezoekje waard zijn. De nieuwe versie van Vlaanderen vakantieland zal vanaf 1 mei acht weken lang lopen op Eén. Dat het programma na de zomer terugkeert, staat nu al vast.