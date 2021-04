Dochtertje Kylie Jenner draagt outfit van Lummense ontwerpster

Stormi Webster, de driejarige dochter van de Amerikaanse realityster en zakenvrouw Kylie Jenner, is verschenen in een Belgische outfit. Ze droeg een jurkje van de Lummense ontwerpster Caroline Bosmans.

Maandag deelde Kim Kardashian, halfzus van Kylie Jenner, een foto van drie kinderen uit de beroemde familie. Uiterst links staat Stormi Webster, dochter van Kylie Jenner en rapper Travis Scott. Ze draagt een muntgroen jurkje met spaghettibandjes en gestikte boogjes van landgenote Caroline Bosmans.

Deze Belgische mama van vier heeft een passie voor kinderkleding. Nadat ze in 2013 afstudeerde aan de Kunstacademie SASK, richtte ze meteen onder haar eigen naam haar eigen label op. Ze creëert niet-seizoensgebonden uniseks kleding jongens en meisjes, die qua design opvallen door grafische accenten en hier en daar een vleugje humor.

Het jurkje dat Stormi draagt op de foto, die momenteel al bijna vier miljoen keer is geliket, komt uit de capsulecollectie van 20-21 en is momenteel nog verkrijgbaar via de officiële website voor 210 euro. Een rokje met dezelfde groene regenboogjes is te koop voor 67,50 euro via de webshop van Les Belges.