Buitenspeeldag met digitale hulpmiddelen

De coronapandemie zorgt er echter voor dat ook dit evenement er anders uitziet dan anders. Samenkomen in grote aantallen mag nog niet, maar buiten spelen en ravotten in eigen bubbels is uiteraard toegestaan. “Iets organiseren voor de Buitenspeeldag terwijl je slechts met vier personen mag samenkomen, is allesbehalve evident. De huidige, strenge veiligheidsmaatregelen gelden namelijk nog tot 26 april”, vertelt schepen van Jeugd Jessie De Weyer. “Toch willen we alle Beringse kinderen, jongeren en hun ouders motiveren om er een echte Buitenspeeldag van te maken in eigen bubbels. Op de website van stad Beringen hebben we daarom een speciale pagina aangemaakt met een zeer ruim aanbod aan allerlei spelletjes en activiteiten“, aldus de schepen. Van balspelen, over doeopdrachtjes, tot knutselen, wie naar www.beringen.be/buitenspelen surft, vindt ongetwijfeld inspiratie om deze woensdagnamiddag actief en spelend door te brengen.Wie gewoon wat wil bewegen in een kindvriendelijke omgeving, kan eveneens op bovenstaande pagina terecht voor een overzicht van de buurtspeelpleintjes in Beringen. “Onze stad is maar liefst 21 wijkspeelpleintjes rijk. Weet je ze niet allemaal liggen? Geen probleem, we hebben er een mooi overzichtskaartje van gemaakt!”, besluit schepen De Weyer.