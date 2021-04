Tom Pidcock zaait twijfels over finishfoto Amstel Gold Race (maar trekt zijn staart snel weer in)

LEES OOK. Waarom het tien minuten duurde om te bewijzen dat Wout van Aert vier duizendsten sneller was: een reconstructie

“Volle gas richting morgen”, schrijft de Brit van Ineos op Instagram. Wie iets eerder op zijn pagina terechtkwam, kon een iets langer bijschrift zien bij een foto van de Amstel Gold Race. “Geen fotofinish deze keer”. En wie er helemaal vroeg bij was, las “verkeerd geplaatste fotofinish”.

Kritiek dus op hoe Pidcock afgelopen zondag de duimen moest leggen tegen Van Aert. Kritiek die dus niet lang online stond.

Het verschil tussen winst en verlies bedroeg amper vier duizendste van een seconde. “Ongelooflijk”, sprak Pidcock zondag. “Dit is mijn eigen schuld. Het was een korte sprint en ik had die als eerste moeten aangaan. Ik maak de fout om te wachten en dat had ik niet mogen doen. Dit is een sprint waar ik lessen uit moet trekken. In zo’n korte sprint had ik als eerste moeten starten, omdat ik sneller was. Dat doe ik niet. Ik had gewoon niet meer de tijd om hem te remonteren. Jammer.”

Meteen na de finish dacht Pidcock dat hij tweede was. “Wout juichte heel luid, dus ik dacht dat hij de winnaar was, maar daarna vertelde hij dat hij eigenlijk niet zeker was omdat ze op de radio ook niet meteen uitsluitsel gaven. Eerst had hij wel gewonnen, daarna bleef het weer stil en moesten we afwachten. Dat is wel vreemd. Toen ik de herhaling zag op televisie dacht ik opeens dat ik gewonnen had, het zag er wel zo uit. Maar uiteindelijk is het dus een tweede plaats. Dat moet ik aanvaarden. Al denk ik wel dat ik de sterkste was in de wedstrijd, maar win ik helaas niet. Je ziet het ook niet echt op de foto”, zei hij nog terwijl hij de fotofinish bekeek. “Het is echt wel heel nipt. Jammer.”

