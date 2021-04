Paddenoverzet geeft belangrijk signaal

In As werd op twee plaatsen gewerkt met een plastic wand en opvangemmers: de Schansdijkstraat en de Castershoevestraat. Omdat het voorjaarsweer wispelturig was, verliep de trek over een lange periode: al op 28 januari kwam er beweging, de top werd bereikt op 25 februari, en op 2 april (voor het late winteroffensief) viel alles stil. Het initiatief wist heel wat vrijwilligers te mobiliseren en te enthousiasmeren. Zo stond Helene Miseur elke ochtend om 6 uur aan de Castershoevestraat. Tom Inthof nam de coördinatie op zich. De paddenoverzet verschafte ons inzicht in zes soorten: gewone pad, bruine kikker, groene kikker, alpenwatersalamander, vinpootsalamander en kleine watersalamander. Andere soorten (kamsalamander, rugstreeppad) zijn in As ook vertegenwoordigd, maar komen om verschillende redenen in dit verhaal niet voor. Maar één ontdekking heeft wel een grote signaalwaarde: terwijl aan de Castershoeve de cijfers boven het gemiddelde lagen, was er aan de Schansdijkstraat een verontrustend grote terugval. Er wordt gezocht naar een verklaring. De paddenoverzet is een initiatief van Natuurpunt As. foto's: Rita Declercq