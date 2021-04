De voordeur van het bouwvallige pand vatte vuur. De gevel is omwille van zijn ligging - tegenover de kerk - erg bekend in Maaseik. — © Mark DREESEN

MAASEIK

Dinsdagochtend is er brand ontstaan aan de voordeur van de bekenste krotwoning in Maaseik. De vermoedelijke oorzaak: het wegbranden van onkruid met een gasbrander. Het vuur was snel geblust.