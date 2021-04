Sean Dhondt en zijn vrouw Allison gaan uit elkaar

Na haar terugkeer uit Amerika bevestigt Allison Scott, de echtgenote van muzikant Sean Dhondt, de geruchten die al een tijdje de ronde doen: zij en Dhondt gaan elk hun eigen weg. “Na tien jaar huwelijk hebben we besloten, met liefde en respect voor elkaar, onze relatie te beeïndigen.”

Via Instagram maakte Allison Scott (31) bekend dat zij en Sean Dhondt (37) besloten hebben elk hun eigen weg te gaan. “Na tien jaar huwelijk hebben Sean en ik beslist om, met liefde en respect voor elkaar, onze relatie te beëindigen”, schrijft ze bij een foto van hen beiden. “Ik ben erg dankbaar dat België voor mij als thuis aanvoelt. Bedankt voor alle steun die ik van jullie krijg in deze periode. Ik kan niet wachten om te zien wat het leven nog meer voor mij in petto heeft.”

De breuk komt er kort nadat Scott terugkeerde na een verblijf van zes maanden in haar thuisland Amerika, in Los Angeles bij haar familie. Zij en Dhondt namen even afstand om de zaak ‘Eveline’ te verwerken, waarbij privéfoto’s en filmpjes van de zanger en presentator - en enkele andere BV’s - online lekten.

