3.500 fans pronken op spelersbus KRC Genk, waar staat jouw foto?

Meer dan 3.500 fiere supporters van KRC Genk reizen mee met de spelersbus naar de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. Jullie gingen massaal in op de oproep van deze krant.

Tijd voor een spelletje: Waar is Wally, of in dit geval waar sta ik op de bus? Zoom één voor één in op de vijf kanten van de bus op deze pagina en vind je foto terug in de blauw-witte mensenzee. Aarzel ook niet om je foto te delen met je familie en vrienden, en nodig hen uit om op zoek te gaan naar jouw afbeelding.

Voorkant

Linkerkant

< iframe allowfullscreen="true" src="https://www.easyzoom.com/embed/d18e442dc1154dd0adf2913d38ecf065" width="557" height="314">

Rechterkant

Achterkant

Dak