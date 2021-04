Ook FIFA-voorzitter Infantino hekelt dissidenten die “gevolgen zullen dragen” van creatie Super League

LEES OOK. Super League-baas Florentino Perez lacht UEFA-dreigementen weg en verdedigt nieuwe competitie: “Wij redden het voetbal”

Infantino sprak op het jaarlijkse congres van de UEFA over de plannen om een Super League op te richten. “Het project, dat de Champions League wil vervangen, is een gesloten competitie en een dissident van bestaande instellingen”, aldus de 51-jarige Zwitser. “Ofwel maak je er deel van uit, ofwel niet. Je kan er niet voor de helft inzitten.”

“Kijk naar het succes van de topteams. Ik heb een groot deel van mijn leven geïnvesteerd in het beschermen van de principes en de waarden die het Europese voetbal zo veel succes hebben gebracht. Dat draait om openheid, met promotie en degradatie. We zouden heel wat weggooien voor financieel gewin op korte termijn. Daar moet men goed over nadenken en de consequenties van dragen. Zij zijn verantwoordelijk, dat moet heel duidelijk zijn.”

Infantino benadrukte tegelijkertijd dat de spelers van de betrokken clubs uitsluiting van nationale en internationale competities riskeren.