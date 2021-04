Steven Van Gucht: “Opmerkelijke stijging van aantal besmettingen in Limburg”

Tijdens de traditionele persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd dat de coronacijfers traag bergaf slenteren. “De paaspauze bracht rust, maar geen scherpe daling. Besmettingscijfers en ziekenhuisopnames dalen lichtjes, maar de bezetting in de ziekenhuizen ligt nog steeds op kritiek niveau. In combinatie met niet-covidzorg betekent dit dat alle IC-bedden momenteel bezet zijn. Er is bijna geen marge”, waarschuwde Van Gucht.

In het aantal besmettingen is momenteel een kleine daling van 2 procent te zien in vergelijking met de week ervoor. Maar Van Gucht merkt op dat in die vergelijkingsweek wel nog steeds paasmaandag zit, waardoor de daling een beetje onderschat wordt. “Zonder het paasmaandageffect zouden we een duidelijkere daling zien van -16 procent”, zei hij.

In tegenstelling tot de rest van het land stijgen in Limburg de besmettingscijfers nog stevig, met 16%. Ook in Luik gaan de cijfers nog omhoog. “Tot voor kort deden deze provincies het nog beter, maar nu is er sprake van een opmerkelijke stijging”, stelde Van Gucht vast.

De besmettingsgraad is nog steeds het hoogste bij twintigers. Bij tieners neemt het toe met de leeftijd.

Scholen

Sinds maandag zijn de scholen weer open. “Door de heropening van de scholen zal er meer getest worden bij kinderen en tieners. Er zullen dus meer besmettingen gedetecteerd en gerapporteerd worden. Maar dat betekent niet dat er meer besmettingen zullen zijn. Er zal wel een breder licht op de situatie komen. Ook zullen er meer contacten opgespoord worden. Door de heropening van de scholen komt er een grote testmachine in gang die ons kan helpen de epidemie te bedwingen. De scholen zijn een van de meest gecontroleerde omgevingen in deze pandemie.”

Grote vaccinatiebereidheid

De vaccinatiecampagne in ons land loopt op volle toeren, vooral bij 55-plussers en mensen met een onderlinge aandoening. Er worden deze week 400.000 vaccins verwacht, volgende week bijna 800.000. Deze week is ook belangrijk voor het vaccin van Johnson en Johnson, waarvan de levering momenteel ‘on hold’ staat. “Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) komt vandaag samen, we volgen de situatie op de voet”, zei Gudrun Briat van de taskforce vaccinaties.

De reservelijst Qvax groeit nog steeds aan. “Dat wijst op een grote vaccinatiebereidheid bij mensen”, zei Briat. “Momenteel staan 600.000 mensen op de reservelijst, die kunnen dus opgeroepen worden.” Sinds de lancering van de reservelijst zijn 16.000 mensen eerder opgeroepen, de overgrote meerderheid 65-plussers. “Het loont dus om je in te schrijven als jouw leeftijdsgroep aan de beurt is.”