IOC-voorzitter Bach hoopt dat EK voetbal “positief signaal” vormt met oog op Spelen

Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), hoopt dat het EK voetbal komende zomer, tegen de achtergrond van de coronapandemie die de (sport)wereld nu al ruim een jaar in de greep houdt, een “positief signaal” zal vormen met het oog op de Olympische Spelen in Tokio.

Als het EK middenin de coronapandemie een vlot verloopt kent, kan dat de organisatie van de Spelen een boost geven. Dat zei de Duitser dinsdag tijdens het congres van de Europese voetbalbond in Montreux. “Het EK zal het eerste licht aan het einde van de tunnel zijn voor miljoenen mensen”, aldus de 67-jarige Bach.

Het EK voetbal vindt plaats van 11 juni tot 11 juli en de wedstrijden worden grotendeels voor enkele duizenden toeschouwers gehouden. Voor de Spelen in Tokio, die doorgaan van 23 juli tot 8 augustus, is er nog geen definitief uitsluitsel over de al dan niet aanwezigheid van publiek. Het staat wel vast dat het zonder buitenlandse fans zal verlopen.