Kristel Verbeke: “Het zweet staat in mijn handen als ik moet praten over mijn armoedige jeugd.” — © Frank Abbeloos

In ‘Zorgen Voor Mama’ op Eén volgt Kristel Verbeke (45) moeders die in armoede leven. “Het zweet staat in mijn handen als ik moet praten over mijn eigen armoedige jeugd”, zegt ze. “Dus ik vind het enorm dapper dat die moeders dit aandurven.”