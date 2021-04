Herken jij dit historische plekje in Wellen uit 1921?

Wellen

Een fontein die er niet meer staat. Het lokaal van de toenmalige fanfare dat werd afgebroken om plaats te ruimen voor cinemazaal ‘Ciné Rio’, die tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend was om zijn erotische films. Een standbeeld dat werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog en dat nog steeds in het midden van het Dorpsplein pronkt. En verder veel volk, iets typisch voor de Wellenaren. De braderie of de Sint-Jan kermis trekken jaarlijks tienduizenden bezoekers.