Patrick Marleau lost Gordie Howe af als recordhouder hoogste aantal NHL-wedstrijden

Marleau is profspeler sinds 1997. Hij doet met 1.768 wedstrijden nu beter dan de legendarische Gordie Howe, die in juni 2016 op 88-jarige leeftijd overleed. De Canadees verloor de wedstrijd wel met 3-2 tegen Las Vegas.

Marleau kroonde zich tweemaal tot olympisch kampioen (2010 en 2014), maar kon nooit de Stanley Cup in de wacht slepen. Gordie slaagde daar vier keer in (1950, 1952, 1954 en 1955). De ijshockeylegende, net als Marleau een Canadees, leende zijn naam ook aan de ‘Gordie Howe hattrick’, een term die gebruikt wordt als een ijshockeyer in eenzelfde match een doelpunt maakt, een assist uitdeelt en eens op de vuist gaat. Toch zou Howe, hoewel hij bekendstond als topscorer en vechtjas, in zijn hele carrière slechts tweemaal een dergelijke hattrick gescoord hebben.