De grote brand die zondag was uitgebroken aan de voet van de Tafelberg in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad, is onder controle door het afnemen van de wind. Een woordvoerder van de brandweer heeft dinsdag aan de media verklaard dat blushelikopters worden ingezet om te helpen de laatste brandhaarden te blussen in het natuurgebied op en bij de Tafelberg.