Vlaamse Sportfederatie investeert 1 miljoen euro om sportclubs te helpen met gratis advies

De VSF wil de clubs op deze manier helpen een weg te vinden naar noodleningen, maar ook op het vlak van begeleiding bij het zoeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden, het aanvragen van subsidies en advies rond andere bestuurlijke thema’s. Dat zijn thema’s waar de clubs doorgaans mee worstelen.

Vlaams minister van Sport, Ben Weyts (N-VA), maakte de financiële middelen eind 2020 al vrij. De VSF kreeg de opdracht het project verder uit te werken en bedacht de campagne ‘Herlaad jouw sportclub’. Die bouwt verder op de bestaande ondersteuning van sportclubs inzake boekhouding, vrijwilligerswerk, juridische en fiscale onderwerpen, maar schakelt nog enkele versnellingen hoger met extra gratis advies van experten.

“De eerste bekommernis van veel sportclubs is momenteel het financiële plaatje”, legde VSF-voorzitter Koen Umans uit. “Daarom ondersteunen we hen met het indienen van aanvragen voor noodleningen, win-winleningen of andere financieringsmogelijkheden. Maar als federatie willen we onze clubs ook op andere vlakken verder helpen. We gaan hen bijvoorbeeld op maat begeleiden om een beter en steviger clubbeleid uit te bouwen en een aantal onderliggende problemen die de pandemie heeft blootgelegd aan te pakken. Zo willen we ervoor zorgen dat de Vlaamse sportclubs - elk op hun eigen tempo en manier - sterker uit de pandemie komen.”

Naast de campagne zal de Vlaamse Sportfederatie ook een grootschalige bevraging bij de clubs starten om te weten te komen met welke extra moeilijkheden ze te maken hebben gekregen door de pandemie. Op basis van de resultaten zal de VSF extra gratis structurele opleidingen en begeleidingstrajecten aanbieden voor de clubs en hun medewerkers. Die extra opleidingen en begeleidingen op maat van elke club zijn een aanvulling op de al bestaande gratis bijscholingen voor trainers en bestuursleden rond bijvoorbeeld de vzw-wetgeving, boekhouding en fiscaliteit.

“Corona tast ons sportweefsel aan”, reageerde Ben Weyts. “Vanuit Vlaanderen bieden we extra steun om de sportclubs dit jaar de nodige boost te geven in hun heropstart. Zij kunnen hierbij rekenen op de begeleiding en het advies van de Vlaamse Sportfederatie. Met vereende krachten kunnen we deze moeilijke periode overbruggen, opdat leden straks terecht kunnen in bloeiende sportclubs.”