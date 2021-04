Vrouw (24) denkt dat ze personage in ‘Grey’s Anatomy’ is door pijnstillers: “Mijn patiënten zullen sterven!”

Zware pijnstillers kunnen niet alleen de pijn verlichten, ze kunnen je ook een tikje lichter in het hoofd maken. Dat bewijzen talloze video’s op internet van mensen die hallucinerend - zoals Tisha Heffron (24) - terug naar huis keren van het ziekenhuis. De boekhoudster had haar wijsheidstanden laten trekken maar was er door de medicijnen van overtuigd dat ze Meredith Grey uit de populaire ziekenhuisserie Grey’s Anatomy was. “Mijn patiënten zullen sterven”, klinkt het als Tisha hoort dat ze niet kan terugkeren naar het ziekenhuis. Maar naar één ding kijkt ze uit: met Derek Shepherd trouwen.