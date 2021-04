Erfgoed in de kijker in Beringen

“Deze feesteditie van Erfgoeddag stond oorspronkelijk vorig jaar gepland, maar corona stak hier een stokje voor. Toch hebben verschillende verenigingen de handen weer uit de mouwen gestoken om te tonen hoe rijk en divers ons erfgoed is”, aldus schepen van Erfgoed An Moons. “Ik ben dan ook heel tevreden dat, ondanks de moeilijke omstandigheden, ook in Beringen creatieve oplossingen gevonden werden om deel te nemen aan Erfgoeddag om zo ons prachtig erfgoed in de kijker te plaatsen.”In Beringen staan volgende activiteiten gepland: Boekvoorstelling ‘Straffe verhalen uit de cité’ en expo ‘15 jaar Citévolk Spreekt’ Op woensdag 21 april om 10 uur organiseert de lokale erfgoedvereniging Citévolk Spreekt een persvoorstelling rond het boek ‘Straffe verhalen uit de cité’ van Hans Put en de expo ‘15 jaar Citévolk Spreekt’. Het boek bevat een unieke verzameling quotes, verhalen en foto’s die de afgelopen 15 jaar zijn verzameld door erfgoedvereniging Citévolk Spreekt. Hans Put grasduinde een jaar lang in het archief en maakte dit prachtig naslagwerk. De indrukwekkende Mijnkathedraal van Beringen-Mijn is het decor van de bijhorende tentoonstelling ‘15 jaar Citévolk Spreekt’ met uniek beeld- en videomateriaal over het leven in de cité. De expo is open voor het publiek op 24 en 25 april en is ook een uitgelezen kans om de lopende restauratie van de glas-in-betonramen in de Mijnkathedraal te bewonderen. De restauratie van dit waardevol erfgoed, ontworpen door Henri Lacoste, startte in 2016 en zal in het najaar van 2022 afgerond zijn. En niet te vergeten zal speciaal voor Erfgoeddag een topstuk uit de kerkschat van de kerk van Beringen-Mijn voor het eerst getoond worden: een unieke art deco monstrans. Een bezoek aan de Mijnkathedraal tijdens Erfgoeddag is dus zeker de moeite!De expo is gratis toegankelijk voor het publiek op zaterdag 24 april tussen 13 en 18 uur of zondag 25 april tussen 10 en 18 uur. Reserveren is verplicht via hput@telenet.be. ‘Dag-en-nacht nacht’: online avondverhalen over de mijn - Het Mijnmuseum, CC Beringen en Bindus vzw organiseren tijdens de Erfgoeddag online voorlees- en vertelsessies. Vanuit de ondergrondsimulatie van het Mijnmuseum vertelt een vrijwilliger van Bindus vzw het verhaal van een Turkse mijnwerker: van zijn migratie tot aan zijn eerste nacht in Beringen, hoe het was om in de nachtpost te werken, hoe hij tijdens de Ramadan vastend kon werken en zijn vasten verbrak bij zonsondergang - hoewel die niet te zien is onder de grond. Vanuit het Mijnmuseum leest een gids voor uit het levensverhaal van een mijnwerker van Poolse afkomst en vanuit het Casino van Beringen kom je alles te weten over de activiteiten die hier doorgingen tijdens de glorieperiode van de mijn en over de verdere groei en bloei van het Casino.Afspraak online op zaterdag 24 april vanaf 19 uur op de Facebookpagina van CC Beringen en het Mijnmuseum. Bindus vzw streamt op zondag 25 april van 18.45 tot 19 uur. Het hele gebeuren zal ook nog op de Facebookpagina van Bindus vzw gestreamd worden op maandag 3 mei 2021. De sessies zijn ook achteraf te bekijken op www.erfgoeddagmijnstreek.be Feesteditie 20 jaar Erfgoeddag Op de website www.erfgoeddagmijnstreek.be vind je een heuse portie nostalgie met een terugblik op alle voorgaande edities in onze regio. Deel daar ook zeker jouw herinneringen aan Erfgoeddag in de Mijnstreek van de afgelopen 20 jaar. Een volledig overzicht van de activiteiten in de mijngemeenten is te vinden op www.erfgoeddagmijnstreek.be (let op: voor verschillende activiteiten is reservatie vooraf verplicht).